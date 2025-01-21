مخاوف فلسطينية من توسيع الاحتلال عملياته بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المستوى السياسي في إسرائيل شهد موجة من الاستقالات بسبب الفشل الذي وقع في السابع من أكتوبر، وهو ما ألقى بظلاله على استقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت السلامين، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى تقديم المسؤولين عن إخفاقات السابع من أكتوبر استقالاتهم، ومع ذلك، تتواصل التطورات الميدانية، حيث قرر الكابينت الإسرائيلي شن حملة عسكرية موسعة على مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت السلامين أن هناك مخاوف متزايدة لدى الفلسطينيين من اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل مدن الضفة الغربية كافة، من شمالها إلى جنوبها.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية كشفت بأن العمليات العسكرية في جنين ومخيمها أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 35 آخرين، بينهم 3 من الطواقم الطبية، كما تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية عن تجريف الاحتلال للبنية التحتية في المنطقة، مما يزيد من معاناة المدنيين.