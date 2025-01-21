محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق "أبوعمر"

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف وتطوير طريق "أبوعمر المزدوج" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول 1200 متر ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجارى المائية بجانبي طريق كفرالشيخ الدائرى (القطاع الأوسط - أبوعمر)، لتصل أعمال التوسعة 12 متراً في الاتجاهين.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والجودة المحددة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة والمرافق والبنية الأساسية بالطريق، وذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم رصف وتوسعة طريق أبوعمر بطول 1200 متراً بهدف ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالاً، قائلاً: "أنه محوراً جديداً للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لإحتياجات المواطنين.

وخلال جولته التقى محافظ كفرالشيخ بعدد من المواطنين مؤكداً على تضافر جهود الدولة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء، وتوفير حياة كريمة لأهالينا.

1000051946

1000051954

1000051918