الجزيرة يخسر أمام شباب الأهلي في الدوري الإماراتي بمشاركة النني

خسر فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، من مضيفه شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب آل راشد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي (أدنوك).

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة ضد شباب الأهلي، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 19.

مشاركة النني في مباراة الجزيرة وشباب الأهلي

شهدت المباراة أحداثًا درامية وتقلبات في مجرياتها، حيث بدأ اللقاء بضربة موجعة لأصحاب الأرض بإصابة نجمهم الإيراني سردار أزمون في وقت مبكر.

ورغم الضغط الذي مارسه رفاق النني، تمكن شباب الأهلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق فيديريكو كارتابيا، الذي استغل تمريرة ساحرة من مؤنس دبور ليضع الكرة ببراعة في شباك الحارس علي خصيف.

لم يطل تقدم شباب الأهلي طويلًا، فبعد دقيقتين فقط، نجح مدافع الجزيرة خليفة الحمادي في تسجيل هدف التعادل لفريقه، لتشتعل المباراة وتصبح النتيجة 1-1.

وقبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 45+1، تمكن لاعب وسط شباب الأهلي لوكا ميليفوجيفيتش من تسجيل هدف التقدم لفريقه، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم شباب الأهلي 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل فريق الجزيرة بقيادة نجومه نبيل فقير ومحمد النني عازمًا على تعديل النتيجة، وشن هجمات متتالية على مرمى شباب الأهلي، إلا أن دفاع الفرسان وحارس مرماه حمد المقبالي كانوا في قمة تألقهم، ليحافظوا على تقدم فريقهم.

وفي الدقيقة 90+2، ازدادت الإثارة بطرد لاعب شباب الأهلي يوري سيزار، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، ولكن حالة الطرد لم تمنع الجزيرة من الخسارة.

بذلك، خاض محمد النني 11 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة حتى الآن.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، تصدر شباب الأهلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي (أدنوك) برصيد 32 نقطة، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 21 نقطة في المركز الخامس.