"لا للمخدرات" ندوة توعية لمكافحة الإدمان والتعاطي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة مجلس الوزراء ندوة عن لا للمخدرات فى بداية جديدة لبناء الإنسان.

شاركت بالندوة مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، وعبد الله حسن مدير إدارة الشباب والطلاب بالوحدة المحلية، وأعضاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتضامن الإجتماعى.

قام أعضاء الصندوق بالمرور على إدارات ديوان الوحدة المحلية لتوعية الموظفين عن خطورة المخدرات، وأن قانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ والذى يقضى بفصل الموظف متعاطى المخدرات من العمل الحكومى .

كما تناولت الندوة خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع وطلبة المدارس والجامعات لما تحمله هذه الخطورة من نواحى إجتماعية أخرى منها الخطف وطلب فدية، فيما قام فريق العمل بزيارة المدارس وتوعية الاخصائيين الاجتماعيين عن دورهم فى رعاية الطلبة ورفع الوعى الصحى لهم وضرورة مراقبة البائعه أمام المدارس، وحث الطلبة بعدم شراء أى مشروبات مجهولة المصدر من تلك البائعة مجهولين الهوية.

وأشارت مارية نعيم إلى دور الأسرة المصرية فى بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية تجاه وطنة وأسرتة، وضرورة مراقبة الأبناء عند ملاحظة أى تغير فى سلوكياتهم، وتوعيتهم عن مخاطر المخدرات وتجنب أصدقاء السوء، لأن المدمن يستطيع فعل أى شىء تحت تأثير المخدرات، من قتل وخطف واغتصاب لأنه يفقد الوعى ولا يدرى بما يفعل غير ما تسببة المخدرات من أمراض خطيرة .