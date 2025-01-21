ورش فنية متنوعة بحديقة الفنون بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي.. صور

بدأ المركز القومى لثقافة الطفل في استقبال أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم لتقديم أنشطته الثقافية والفنية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي ضمن فعاليات مبادرة بداية، في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف أد.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

حيث قدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية المتنوعة منها:

_عرض "نادي السينما" وتم عرض أفلام umbrella, paperman,luxo jr,geri's game,piper، إشراف المخرجة رانية محمود.

_عرض "مسرح عرائس" بعنوان حكايات تيتا توتة وحدوتة اليوم عن "الثعلب المكار والبئر"، مع الأطفال الموهوبين ملك محمد محمود محمد، مروان محمد محمود محمد، سما محمد صلاح، وإشراف الفنانة إيمان صبري، بقاعة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

_ورشة "رسم على الوجه" مع الفنان محمد مجدي.

_ورشة "أشكال بالفوم" وتم عمل شكل ماسك مع أ.سمية حسن.

_ورشة "أشكال بالكانسون والفوم" وتم عمل شكل تاج مع أ.بسمة مصطفى .

_ورشة "تشكيل بالورق والشيش" وتم عمل شكل ثعبان مع أ.خضرة محمد.

ورشة "تربية رياضية" مع كابتن محمد حنفي.

تأتى جميع الأنشطة المقدمة مجانية، وذلك بحضور جمعية صحبة خير، والأطفال المترددين على حديقة الفنون.



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