التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الجونة والبنك في الدوري

انتهى منذ قليل، الشوط الاول من عمر مباراة الجونة والبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري.

حيث انتهى الشوط بالتعادل الايجابي ، بهداف لكل فريق، حيث حاول الفريقين السيطرة على الكرة خلال المباراة لاحراز أهداف سريعة.

ليقوم في الدقيقة 13 أحمد مجدي كهربا لاعب الجونة بافتتاح التسجيل من ركلة جزاء، ليقم بعدها في الدقيقة 35 أسامة فيصل بتحقيق هدف التعادل للبنك الأهلي من ركلة جزاء أيضا.

وكان قد أعلن علاء عبد العال عن تشكيل الجونة الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمعهم اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري

. وجاء تشكيل الجونة كالتالي

حراسة المرمى: محمود علاء.

خط الدفاع: أحمد رضا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط: رضا صلاح - عبدالجواد تعلب - أكييم.

خط الهجوم: سيف الدين شيكا - علي الزهدي - صامويل.

وكانت قد أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام لقاء الجونة والبنك الأهلي والمقررة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري. طاقم تحكيم مباراة الجونة والبنك الأهلي وتضمن طاقم التحكيم كلا من: نادر قمر الدولة (ساحة)، مصطفى حسين ووائل عاطف (مساعدين)، حسني سلطان (رابع) علاء صبري ومحمد عبد العزيز (تقنية الفيديو).