ads
الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أول صورة لصاحب واقعة بنك مصر بالفيوم المتهم بقتل عقيد شرطة وإصابة 3 آخرين

المتهم بواقعة بنك
المتهم بواقعة بنك مصر بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت «البوابة نيوز»، اليوم الثلاثاء، على أول صورة للمتهم بقتل عقيد شرطة وإصابة 5 آخرين داخل بنك مصر في الفيوم.

وقررت نيابة الفيوم التحفظ على المتهم داخل غرفة محكمة الغلق داخل مستشفى الفيوم العام بقسم النفسية لحين العرض على النيابة العامة . 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم  إخطاراً من مأمور قسم أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب يفيد ورود بلاغ من مدير فرع بنك مصر بمدينة الفيوم بقيام أحد العملاء بإشهار سلاح أبيض وتهديد الموظفين العاملين بالبنك لصرف عائد ادخاري قبل موعده. 

وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وأثناء محاولتهم السيطرة على الموقف والقبض علي المتهم ويدعى مؤمن محسن عبد السميع 36 سنة “محامي حر”، أصاب خلال واقعة الاعتداء العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم إصابة بالغة أودت بوفاته داخل العمليات، كما أصيب 3 آخرين من أفراد الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان الشهيد إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

بنك مصر فرع الفيوم أخبار الفيوم محافظة الفيوم مقتل عقيد شرطة وأصابة 3 آخرين في الفيوم اعتداء مختل عقليا