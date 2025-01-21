أول صورة لصاحب واقعة بنك مصر بالفيوم المتهم بقتل عقيد شرطة وإصابة 3 آخرين

حصلت «البوابة نيوز»، اليوم الثلاثاء، على أول صورة للمتهم بقتل عقيد شرطة وإصابة 5 آخرين داخل بنك مصر في الفيوم.

وقررت نيابة الفيوم التحفظ على المتهم داخل غرفة محكمة الغلق داخل مستشفى الفيوم العام بقسم النفسية لحين العرض على النيابة العامة .

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب يفيد ورود بلاغ من مدير فرع بنك مصر بمدينة الفيوم بقيام أحد العملاء بإشهار سلاح أبيض وتهديد الموظفين العاملين بالبنك لصرف عائد ادخاري قبل موعده.

وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وأثناء محاولتهم السيطرة على الموقف والقبض علي المتهم ويدعى مؤمن محسن عبد السميع 36 سنة “محامي حر”، أصاب خلال واقعة الاعتداء العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم إصابة بالغة أودت بوفاته داخل العمليات، كما أصيب 3 آخرين من أفراد الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان الشهيد إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.