شبورة وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء 22 يناير 2025 ، يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ نهارا على شمال الصعيد ، وعلي جنوب سيناء وباقي البلاد، بارد شديد البرودة ليلا وأيضا في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أوضحت الأرصاد إلى أنه من المحتمل بتواجد شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتوقع سقوط أمطار منتشرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وغدا مهيأ فرص سقوط أمطار بسيطة صباحا على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى، وأيضا أمطار على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأفادت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.