محافظ الجيزة يعقد لقاءه الدوري لبحث شكاوي وطلبات المواطنين

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء المواطنين الأسبوعي لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة منهم، وذلك في إطار خطة الدولة بتعزيز اليات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

وشهد اللقاء بحث عدد من شكاوي المواطنين بأحياء الدقي والعمرانية والطالبية وإمبابة والوراق والحوامدية.

واستمع محافظ الجيزة خلال لقاءه إلي الشكوي المقدمة من قاطني العقار الكائن بشارع الصحابة بحي الدقي بشأن تضررهم من وجود كافيه أسفل العقار يدار بدون ترخيص الي جانب وجود شروخ ورطوبة بالعقار .

وقام محافظ الجيزة بالاطلاع علي الإجراءات المتخذة من خلال حي الدقي والتي تضمنت عرض العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لوجود رطوبة بالحوائط وأسقف دورين البدروم والأراضي حفاظا علي سلامة المواطنين والسلامة الإنشائية للعقار .

كما كلف المحافظ رئيس حي الدقي بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الكافيه محل الشكوي .

وفي حي العمرانية استمع المحافظ الي الشكاوي المقدمة من أحد المواطنين من المقيمين بشارع علوبه لتضرره من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لقيام الجار بتركيب باب حديدي بالفراغ السياحي بالمخالفة للقانون وعلي الفور قام حي العمرانية بإزالة الباب المخالف .

كما أطلع محافظ الجيزة علي الإجراءات القانونية المتخذة من خلال حي العمرانية بشأن الشكوي المقدمة من أحد المواطنين يتضرر من وجود ورشة نجارة مخالفة تدار بدون ترخيص بشارع عبد المجيد بدوي بحي العمرانية علي الرغم أنه تم غلقها وتشميعها وفصل التيار الكهربائي عنها .

وأكد المحافظ علي رئيس حي العمرانية بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع شركة الكهرباء لعدم الموافقة علي إعادة توصيل التيار الكهربائي مره أخري لعدم تكرار المخالفة لحين توفيق أوضاعه .

كما بحث محافظ الجيزة الشكوي المقدمة من أحد المواطنين بشارع الدكتور خالد متفرع من عثمان محرم بحي الطالبية للقيام بعدة مخالفات منها تكسير الحائط المطل علي الشارع وفتح نافذة وتحويل الغرفة السكنية إلي محل تجاري .

وعلي الفور وجه المحافظ رئيس حي الطالبية بالزام المالك بإعادة الشيء لأصله والتنسيق مع قسم الشرطة بتوقيع المخالف علي تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة .

ووجه المحافظ حي امبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بشارع محمد عامر متفرع من شارع الوحدة ورفع مخلفات القمامة الموجودة بالمنطقة مع تعيين خدمات ثابتة لضبط السيارات التي تلقي المخلفات والتحفظ عليها كإجراء رادع لعدم قيامهم بالقاء المخلفات مجددآ وفقاً للقانون.

كما أكد المحافظ علي حي إمبابة بإدراج الشارع المذكور ضمن خطط الرصف المستقبلية وكذا مراجعة اعمال الإنارة واضاءة الشارع استجابة لمطالب المواطنين .

كما وجه المحافظ رئيس حي الوراق بفحص الشكوي المقدمة من أحد المواطنين قاطني شارع المدينة المنورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال منشأة مخالفة تسبب ضوضاء للمواطنين علي مدار اليوم .