نائب محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب المواطنين

عقدت محافظة سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها .

شهد اللقاء حضور عدداً كبيراً من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير وظائف بالقطاع الخاص، والعلاج على نفقة الدولة، وإقامة أكشاك، والحصول على مساعدات اجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة، فضلاً عن طلبات خاصة بذوي الإعاقة وتوفير وحدات سكنية، وأخرى خاصة بإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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