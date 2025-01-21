رئيس مدينة المنيا يوجه حملة طرق الأبواب بالتوعية بفوائد التصالح

عقد سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، اجتماعا بحضور نائبه محمود أبو كريشة، وعليه شحاتة سكرتير الوحدة المحلية، مع رؤساء القرى والأحياء ومسئول المركز التكنولوجى، ومسئول المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية للبحث والوقوف على كل ما هو جديد لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين.

حيث وجه بدقة تحليل البيانات للحد من البناء العشوائى ووجه بتقسيم القرى إلى قطاعات ليتم توزيع وتشغيل جميع العاملين لخدمة ملفات التصالح.

كما وجه مسئول المركز التكنولوجى بسرعة رفع ملفات التصالح إلى الهيئة الهندسية أول بأول لسرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة و المعاينات النهائية وتسليم نموذج ٨ نهائى التصالح بعد تحصيل الرسوم القانونية، والعمل على زيادة إيرادات البندين الثالث والرابع من تحصيل مستحقات الدولة لاستخدامها فى أعمال الصيانة والتطوير، ورفع الكفاءة والمشروعات الخدمية.

كما وجه بعمل حملة (طرق الأبواب) لتوعية المواطنين عن مميزات التصالح والاستفادة من التسهيلات لقانون التصالح الجديد ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وحث المواطنين على سرعة التقدم للتصالح لأن هدف الحمله توعية المواطنين لحمايتهم من إرتكاب مخالفات يحاسب عليها القانون (لصالحك إتصالح)



كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات مجمع مصالح زهرة لدخوله العمل، وأخيراً وجه بضرورة تكاتف الأيادى لسرعة الانتهاء من تجهيز سوق الجملة الحضارى الجديد، لأنه نقلة تجارية بمحافظة المنيا ووضعها فى موقع تجارى يليق بتاريخ محافظة المنيا عروس الصعيد.