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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة أوراق شاب واقع سيدة داخل منزلها تحت تهديد السلاح ببورسعيد للمفتي

المستشار السيد عبد
المستشار السيد عبد العزيز
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قضت محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق متهم واقع سيدة داخل منزلها تحت تهديد السلاح ببورسعيد للمفتي.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: مصطفي عبد الحفيظ أبو العلا، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية: إسماعيل عوكل وسمير رضا.

 

المستشار السيد عبد العزيز

إحالة أوراق شاب واقع سيدة داخل منزلها تحت تهديد السلاح ببورسعيد للمفتي

 

وتعود أحداث الواقعة إلى الأول من شهر إبريل 2024، الموافق 22 من شهر رمضان الماضي، باتهام شاب يبلغ من العمر 20 عاما، حيث قام بمواقعة سيدة كرهاً عنها وذلك بتتبعها حال دلوفها لمسكنها، وما أن سنحت له الفرصة حتي هم خلفها دافعا إياها داخله متعديا عليها ضربا بالأيدي محدثا إصاباتها، واصطحبها إلى غرفة نومها وتعدى عليها جنسيا وعاشرها معاشرة الأزواج.

وشهدت المجني عليها أنها حال عودتها إلى العقار محل سكنها ودلوفها لمسكنها تلاحظ لها تتبع المتهم إياها ناظراً إليها بحدة مما ألقى الرعب في نفسها، وما أن لبثت بفتح باب مسكنها حتى فوجئت بقيام المتهم باقتحام المسكن خلفها دافعا إياها إلى الداخل مبديا رغبته في معاشرته جنسيا، إلى أن صدته معتصمة بالرفض، فجذبها من شعرها، وتعدى عليها بالضرب، واصطحبها إلى غرفة نومها ومزق ملابسها، فحاولت أن تلوذ فراراً إلى مغيث يغيثها،  إلا انه تمكن منها ضربا وكرها مستخدما سلاحا أبيض - سكين - حتى تعدى عليها جنسيا، ثم حاول الهرب فهرعت خلفه بصيحات إستغاثة للمقيمين بالعقار، إلى أن تم ضبطه من قبل الأهالي وسقطت مغشيا عليها.

قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الحكم الشرعي في إعدامه.

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