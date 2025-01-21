الشوط الأول.. غزل المحلة وحرس الحدود يتعادلان سلبيًا

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وحرس الحدود، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ضد حرس الحدود بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، واستحواذ متبادل على الكرة.

مباراة غزل المحلة ضد حرس الحدود

وشهد النصف الأول من المباراة تغييرًا اضطراريًا في صفوف غزل المحلة، حيث أجرى المدرب شوقي غريب تبديلًا في الدقيقة 17، بعد إصابة أسامة النجار، ليحل بدلًا منه موسى فراوي أحد تدعيمات زعيم الفلاحين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعاقد غزل المحلة مع 3 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هم: أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي حرس الحدود في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط.