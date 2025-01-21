بالصور.. جامعة الأقصر تطلق مبادرة "تراثنا منارة لأجيالنا" لتعزيز مفهوم المواطنة

أطلق مجموعة من شباب الأكاديميين بمنتدى حوار الثقافات بالشراكة بين جامعة الأقصر، والهيئة القبطية الإنجيلية، مبادرة تراثنا منارة لأجيالنا تحت عنوان: (حوار الأجيال حول الهوية المصرية)، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر.

مبادرة تراثنا حوار لأجيالنا

ضم وفد المبادرة كلًا من: الدكتور عثمان سلامة، والدكتورة هبة رجب، والدكتور عماد عادل، والدكتور سلامة حامد، والدكتورة إيمان رجب منسق برنامج شباب الأكاديميين، بمشاركة مجموعة برنامج شباب الأكاديميين في تنفيذ المبادرة بالتعاون مع وحدة حقوق الانسان بقيادة الدكتورة منال مبارك.

وبدأت فعاليات المبادرة بإقامة ندوة تثقيفية بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، بحضور الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ وحاضر فيها كلا من: الدكتورة إيمان رجب منسق البرنامج بالجامعة، وبيشوي زايد ورفيق رأفت - ممثلًا الهيئة الإنجيلية، والدكتورة هبه رجب، الأستاذ المساعد بكلية الآثار.

ندوة تثقيفية بكلية الفنون الجميلة بالأقصر حول مفهوم المواطنة ونشأتها

تناولت الندوة، مفهوم المواطنة ونشأتها، والتي انطلقت من الحضارة المصرية القديمة، وليس كما يدعي المستشرقون أنه مفهوم نشأ في العصر الحديث وكيف كان جميع المواطنين يتمتعون بكامل الحقوق، بلا تمييز أو تفرقة.

حضر الندوة التثقيفية كل من: الدكتورة منال مبارك، القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، القس رويس عبد الملاك كاهن كنيسه العذراء بالعديسات، الشيخ أحمد أمين أحمد، رئيس قسم المساجد بمديرية أوقاف الأقصر.

وبانتهاء الندوة تم التوجه إلى معبد الأقصر وزيارة المعالم الأثرية بالمعبد، وكذلك مسجد العارف بالله سيدي ابو الحجاج، بمشاركة حوالى 100 طالب، وقاموا برسم مجموعة من اللوحات الفنية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة حول الهوية المصرية، حيث أشرف على الطلاب، المهندس كريم عبد السلام - المعيد بكلية الفنون الجميلة، كما تم زيارة كنيسة العذراء ترسيخًا لمبدأ المواطنة والتعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع المصري.

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