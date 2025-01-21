بعد انتشار فيروس ماربورج في تنزانيا.. تعرف على الأعراض وتحذيرات الصحة العالمية

تعرضت دولة تنزانيا بشرق أفريقيا لانتشار مرض فيروس ماربورج بعد تأكيد حالة واحدة وتحديد 25 حالة مشتبه فيها في منطقة كاجيرا في شمال غرب تنزانيا.

ويعد فيروس ماربورج، هو مرض ينتشر بسرعة شديد العدوى ويؤدي الي الموت المحقق، يشبه أعراض الإيبولا وينتقل إلى البشر عن طريق القرود وخفافيش الفاكهة، وفي هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس ماربورج ، بحسب موقع "ukhsa".

ينتمي فيروس ماربورج إلى عائلة الفيروسات الخيطية، ويشبه الإيبولا يمكن أن يؤدي الي أعراض حمى نزفية، ويصل لحد تلف الأوعية الدموية والنزيف ، ومن الصعب التمييز بينه وبين أعراض فيروس الإيبولا.

ويؤدي الي أعراض الضعف الشديد، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الوفيات بسببه، إلا أنه لا ينتشر.

أعراض فيروس ماربورج ومدي انتشاره

تظهر أعراض فيروس ماربورج بعد 3 إلى 21 يوما من التعرض المؤكد لشخص مصاب.

ولذلك يجب على الأمهات إتباع النصائح التالية لوقاية أطفالهن من أعراض فيروس ماربورج ومنها:

تعليم الأطفال الإبتعاد عن الحيوانات البرية، خاصة الخفافيش والقرود، التي يعتقد أنها مضيفات طبيعية للفيروس.

وكذلك شعور بالإنهاك الشديد أو الضعف العام، وألم عضلي شديد والإسهال مائي حاد وأيضا الشعور بآلام في البطن وتشنجات، وغثيان وقيء، وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران خبير المناعة والحساسية.

وتشمل الأعراض العامة ما يلي: صداع شديد، شعور بالضعف، حمى، إسهال مائي، آلام في البطن، نزيف من أماكن متعددة ، الشعور بالمرض وينتشر عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم أو إفرازات الشخص المريض . يمكن أن يكون هذا من خلال الاتصال المباشر أو من خلال سطح مصاب بالفيروس.

نصائح للمسافرين

إذا كنت مسافرا إلى أي دولة متفشى فيها فيروس ماربورج مثل: تنزانيا ورواندا، يجب اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية نفسك والآخرين.

إذا شعرت بأي مرض في خلال 21 يوما من عودتك إلى بيتك من إحدى هذه الدول اتصل بالطبيب المعالج فورا للعلاج والوقاية .

علاج أو لقاح لفيروس ماربورج

يمكن أن يؤدي تقديم الرعاية الصحية المكثفة العاجلة إلي إعادة الترطيب وعلاج الأعراض ، إلى تحسين معدلات الحياة

لا توجد في الوقت الحالي لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة.

هناك أجسام مضادة فريدة ومضادات فيروسات مرشحة، بالإضافة إلى لقاحات مرشحة يمكن تقييمها في التجارب السريرية لا تزال تحت التجربة.

