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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

احتفالات عيد الشرطة ولقاءات توعية للرواد في أنشطة قصور الثقافة بالمنوفية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظم فرع ثقافة المنوفية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، في إطار خطة وزارة الثقافة.

واحتفالا بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، أقام قصر ثقافة الطفل، ورشة حكي بعنوان "25 يناير في عيون أطفالنا" ناقشت خلالها زينب بدر، أحداث معركة الإسماعيلية وتضحيات رجال الشرطة من أجل الوطن، وذلك بأسلوب مبسط للأطفال.

من ناحية أخرى، وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة المنوفية، برئاسة ربيع الحسانين، أقام قصر ثقافة شبين الكوم محاضرة بعنوان "الأخلاق في مصر القديمة" تحدث خلالها أشرف هنداوي، مفتش بإدارة الوعي الأثري، عن القيم الأخلاقية في حياة المصري القديم، وأسس الثواب والعقاب المرتبطة بعقيدة البعث والخلود، مشيرا إلى أهمية العمل الصالح.

وفي مكتبة الطفل والشباب بسمادون قدمت رانيا عاطف، مدير المكتبة، لقاء بعنوان "أهمية تنظيم الأسرة" ناقشت خلاله مفهوم تنظيم الأسرة وأهم الإيجابيات التي تعود على الأسرة والمجتمع، هذا بجانب ورشة حكي ناقشت خلالها آمال إبراهيم، كتاب "سر الشعر الأسود" للكاتبة سوزان عبدالفتاح، الذي يروي مغامرات لعدد من الشخصيات الخيالية.

فيما عرض قصر ثقافة الطفل فيلم الرسوم المتحركة"Wall.E"، والذي تدور قصته حول البحث عن دليل يثبت أن الأرض تصلح مجددا لحياة الإنسان.

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