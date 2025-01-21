وزير الشباب يبحث أوجه التعاون المشترك مع مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ممثلي مؤسسة عبدالله الغرير الإماراتية، لبحث أوجه التعاون المشترك.

تناول اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية، بهدف تعزيز الأنشطة الشبابية وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة بـ دانا دجاني وامني غندر ممثلي المؤسسة، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يمثل نموذجاً يحتذى به في التكامل العربي الذي يخدم المصالح المشتركة للشعوب الشقيقة.

وخلال اللقاء تم استعراض البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لخدمة النشء والشباب، لوضوع أطر للتعاون مع المؤسسة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون الشباب والعلاقات الحكومية، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والحقوق التجارية، مصطفى مجدي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية والمعلومات، مصطفي عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية.