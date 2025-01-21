4 غيابات عن قائمة ريال مدريد أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأربعاء، نظيره سالزبورج على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سالزبورج 4 غيابات، حيث يغيب الفرنسي إدواردو كامافينجا للإصابة، بجانب استمرار غياب داني كارفخال وإيدير ميليتاو.

ولكن يغيب لوكاس فاسكيز عن القائمة؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وذلك في ظل عودة أوريلين تشواميني بعدما غاب عن مباراة لاس بالماس الماضية في الدوري الإسباني.

يحتل ريال مدريد المركز الـ20 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سالزبورج في المركز الـ32 وفي رصيده 3 نقاط.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، جاكوبو، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.