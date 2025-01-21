النعماني يعلن عن انطلاق مبادرة الكشف عن أورام القولون بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون) بالمجان، والتي تنفذها الجامعة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، لكافة منسوبي الجامعة وذويهم، وذلك في إطار دور الجامعة ومسؤولياتها المجتمعية نحو توفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة سوهاج ومساندة الدولة المصرية ودعم جهودها التنموية.

وأكد النعماني أن الجامعة حريصة علي المشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية التي تدعم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، مضيفاً ان الجامعة أطلقت العديد من المبادرات في مجال الصحة والتي حققت مؤشرات نجاح عالية، وذلك بما تمتلكه مستشفياتها من إمكانيات وتجهيزات طبية علي أعلى مستوى من الجودة الى جانب الكوادر العلمية والطبية التي تحظي بثقة الجميع وما تقدمه من خدمة طبية متميزة للمجتمع المحلي.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية المجتمع ان المبادرة تنفذ بالتعاون مع المكتب التنفيذي للمبادرات الرئاسية، للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون) بالتعاون مع وزارة الصحة علي مدار يومين بمقري الجامعة الجديد والقديم، وتستهدف عملية مسح لجميع الإداريين وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف مجدي القاضي عميد كلية الطب ان الكشف المبكر للأورام يحقق شفاء بنسبة 90%، وبالتالي الاقلال من نسب الوفيات، موضحاً انه تم اجراء فحص كامل لمنتسبي الجامعة من تحاليل السكر، الأنيميا، وإجراء فحص أولي للقلب، قياس الوزن، ومعدل السمنة، وكشف نظر، وكشف خاص بأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، وذلك بمقر المركز التعليمي الملحق بمستشفى الطوارئ بمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

جدير بالذكر ان فعاليات المبادرة ستنفذ غداً بمركز التدريب الطبي بالمستشفى الجامعي القديم من الساعة 8 صباحاً وحتي 3 عصراً.

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