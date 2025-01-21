السيطرة على حريق بمعرض نجف في حي الموسكي

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى نشب بمعرض نجف بالعقار رقم ١٥ بحارة الفرن درب البرابرة بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات، وجاري أعمال التبريد.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمعرض نجف بالدور الثاني بالعقار رقم ١٥ المكون من ٤ أدوار امتد الي الدور الثالث ، ثم إلي سطح المبني الخلفي للعقار .



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .