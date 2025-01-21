رئيس جامعة أسيوط يهنئ "السيسي" ووزير الداخلية بعيد الشرطة 73

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 06:35 م

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ جلسته الشهرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ من يناير، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، توجه الدكتور أحمد المنشاوي، باسم مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الجهاز الإداري، والطلاب؛ بخالص التهاني والتقدير والاعتزاز؛ للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولرجال الشرطة البواسل، بمناسبة الذكرى (٧٣) لعيد الشرطة المصرية، ذلك اليوم الذي سجل فيه رجال الشرطة ملحمة خالدة، ليسطروا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء، مؤكدًا أن أبناء الشرطة المصرية؛ سيظلوا دومًا مبعث فخر واعتزاز لنا جميعًا، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط؛ السادة عمداء كليات؛ الآداب، والصيدلة، والهندسة؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم؛ متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح، كما قدم التهنئة لعميد كلية الفنون الجميلة لتكليفه بالإشراف على الكلية، وكذلك التهنئة لكلية الصيدلة لحصولها على تجديد شهادة الأيزو للمرة السابعة على التوالي.

وفي هذا الإطار؛ توجّه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالشكر للرئيس السيسي؛ لرعايته الكريمة لملف التعليم العالي، والداعم الأول للتعليم العالي، وهو صاحب فكرة إنشاء الجامعات الأهلية، وجامعات المدن الجديدة؛ لاستكمال قطار التنمية الذي بدأه؛ لبناء الدولة المصرية الجديدة، موجهًا الشكر -كذلك- للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وتوجه الدكتور المنشاوي، بخالص التهنئة؛ لأبناء الجامعة ومنسوبيها، بمناسبة قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبدء إجازة منتصف العام الجامعي، والمقرر لها أن تبدأ الأسبوع القادم ولمدة أسبوعين، مشيدًا بانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، موجهًا عمداء الكليات بمتابعة العمل والانتهاء من أعمال الكنترولات بكافة كليات الجامعة؛ بما يتيح إعلان النتائج في أقرب وقت.

وخلال المجلس؛ وجه رئيس جامعة أسيوط؛ برفع درجة جاهزية المستشفيات الجامعية، خلال إجازة نصف العام الدراسي؛ لاستقبال الحالات الطارئة من أبناء قطاع غزة، دعمًا للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الشأن؛ أعرب مجلس الجامعة، عن تأييده للقرارات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن القضية الفلسطينية، ورفض مؤامرات ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطينى.

وأثنى الدكتور أحمد المنشاوي؛ على جهود المحافظة، ودعمها للجامعة، معربًا عن تقديره، واحترامه؛ للواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ لمشاركته، ودعمه للعديد من الفعاليات، والأنشطة الخدمية، والمجتمعية بالجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون، والعمل المشترك مع الجهاز التنفيذي بكافة قطاعاته، وتسخير الجامعة ما تملكه من إمكانيات بشرية، وعلمية؛ لدعم المواطن الأسيوطي، وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

وثمن الدكتور المنشاوي؛ جهود أسرة كلية التربية النوعية لتنظيم المعرض الفني للحرف اليدوية "رؤية فنية نوعية للمخلفات الزراعية"، بالتعاون مع المحافظة؛ وتحت إشراف الدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، والذي تضمن العديد من المنتجات والمشغولات الفنية المبتكرة، التي قدمها أبناء كلية التربية النوعية، من خلال الاستفادة المخلفات الزراعية.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط، أهم الأنشطة والأحداث البارزة، خلال شهر يناير ٢٠٢٥م، من بينها؛ متابعة العمل بالوحدات الإنتاجية بجامعة أسيوط، وافتتاح وحدتي التغذية العلاجية وأورام الأطفال بقسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الجامعي الرئيس، وافتتاح ملتقى المرأة الريفية وتحقيق التمكين الاقتصادي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتعاون القائم بين الجامعة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وحصول الطلاب ذوي الهمم على (4) جوائز في الموسم السابع لمسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة، وتوقيع بروتوكول التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة.

كما هنأ مجلس الجامعة معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط لحصولها على اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية (CAP)‏.

وأعرب مجلس الجامعة؛ عن تقديره لتبرع البنك العربي الأفريقي الدولي بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى الأطفال الجامعي.

ووافق مجلس الجامعة؛ على بروتوكول التعاون المشترك بين كلية الطب البيطري بالجامعة، وكلية الطب البيطري بجامعة سفنكس.

ووافق المجلس؛ على إعفاء أعضاء هيئة التدريس المصابين بالفشل الكُلوي من النسبة المقررة(١٠% )من سعر جلسة الغسيل الكُلوي.

ووافق المجلس؛ على تخصيص (٦٠٠م٢) من مزرعة الجامعة لإنشاء محطة محولات جديدة لتوزيع الكهرباء، وتغذية المستشفيات الجامعية.

ووافق المجلس؛ على بدء الدراسة ببرنامج تأهيلي دبلومات الدراسات العليا؛ للطلاب الحاصلين على تقدير (مقبول) بجامعة الغردقة، وعلى لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان بالجامعة.

كما وافق المجلس؛ على تعديل مسمى قسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب؛ ليصبح قسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية (أسوة بالجامعات المصرية المناظرة).

وأقر المجلس؛ تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين؛ بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة.

