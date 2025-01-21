القبض على مستريحة جمعت 3 ملايين جنيه من المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي مستريحة لقيامها بالنصب علي عدد من المواطنين في تشغيل الملابس والأجهزة الإلكترونية في مبالغ قدرت بـ3 مليون جنيه بمنطقتي السلام وروض الفرج.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اخطارا يفيد بتلقي المقدم إسلام عز رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج عده بلاغات من المواطنين يفيد بقيام سيدة مسجله خطر بالنصب علي عدد من المواطنين والاستيلاء علي 3 مليون جنيه بقصد تشغيلها في الملابس إلا انها لم تف برد الأموال.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بتوجيهات اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وبقيادة اللواء علي نور الدين نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تبين صحة البلاغات وتبين أن المتهمة هاربه بدائرة قسم السلام أول.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط المتهمة.

وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بارتكاب الوقائع علي النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.