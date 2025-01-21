محافظ الجيزة: توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن توزيع ٤ طن لحوم من مشروع صكوك الاضاحي والاطعام ١٤٤٦ ه‍ - ٢٠٢٥ م علي الأسر الأولي بالرعاية بمراكز ومدن واحياء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم .

وشدد المحافظ علي سرعة توزيع اللحوم وايصالها الي المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وثمن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والاطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين في القري والمراكز مشيراً أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأشار محافظ الجيزة ان دفعه لحوم صكوك الاضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي علي الأسر الأولي بالرعاية لتوسيع دائرة النفع علي المواطنين لافتا انه تم استلام وتوزيع ٢٧ طن لحوم صكوك الاضاحي وذلك خلال الفترة من يناير الماضي وحتي الان.

ومن جانبه أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف أنه تم مراعاه كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين كما تمت عملية التشفيه والتبريد والتجميد والنقل وفقاً للضوابط المحددة .

وأشار إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ان هناك تنسيق كامل بين الإدارات الإجتماعية لضمان سرعة وصول اللحوم للمستحقين مشيراً انه تم ضم فئات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامه" لقاعدة التوزيع .