المشدد 3 سنوات لمتهم في الاتجار بالدم بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بتهمة الاتجار في الدم واستغلال الأطفال بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وجاء في امر الاحالة ان المتهم بالاشتراك مع آخرين محكوم عليهم بالتعامل معهم المجنى عليهم حسام.ا وأحمد. ف وآخرين مجهولين بأن استدرجوهما إلى شقة أعدوها لغرض غير مشروع بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم مقابل مبالغ مالية 60 جنيه للكيس الواحد والاتجار فيها وبيعها للمستشفيات والحصول على ربح من ورائها وذلك باستغلال حالة الضعف الاقتصادي لديهم وحاجتهم إلى المال كون المجنى عليهما الثانى والثالث طفلين.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا بتزوير محررات عرفية فواتير شراء أكياس ونسبها إلى مركز نقل الدم بمستشفى وهمية، واستعمال تلك المحررات الوهمية.

وثبت بتقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبيبة السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته.