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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب دهسه قطار بمنطقة شريط السلخانة بكفرالشيخ

طالب تمريض كانت خطوبته من أسبوع

الشاب الفقيد محمد
الشاب الفقيد محمد نمر
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لقي شاب في الفرقة الثالثة من كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، مصرعه بعد أن صطدمه قطار، بمنطقة السلخانة غرب مدينة كفرالشيخ، أثناء عبوره المزلقان. 

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ قد تلقى أخطارًا من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه بلاغاً من مأمور السكة الحديد، بمصرع، محمد غازي نمر عبدالباقي، 20 سنة، مقيم عزبة عثمان التابعة لقرية دفريه مركز كفرالشيخ، أثناء عبوره مزلقان السلخانة للسكة الحديد غرب مدينة كفرالشيخ. 

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان لمكان البلاغ، حيث تبين مصرع الشاب السابق ذكره، أثناء عبوره مزلقان السلخانة للسكة الحديد غرب مدينة كفرالشيخ، حيث صدمه القطار. 

وقال شهود عيان كانوا قريبين من منطقة الحادث، أن الشاب كان يستقل سيارة ملاكي، أثناء وقوف سيارة مرور يستقلها ضابط، والذي طلب منه رخصة القيادة، وحال توجه الشاب للضابط بالرخصة، والعودة إليه صدمه القطار، والقى بالجثمان مسافة كبيرة، والذي تم نقله بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة. 

وكان الشاب الفقيد، قد قام بخطبة فتاة منذ أسبوع واحد، ولكن القدر لم يمهله. 

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