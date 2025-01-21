محافظ شمال سيناء يتفقد معبر رفح البري قبيل افتتاحه قريبًا لاستقبال جرحي غزة

تفقد اليوم اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء معبر رفح البري واطمأن علي كافة الاستعدادات لإعادة تشغيل المعبر قريبا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

زار المحافظ إدارة الحجر الصحي بالمعبر وباقي إدارات المعبر كما تفقد المحافظ اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري وقد دفع اليوم الهلال الأحمر المصري بقرابة 250 شاحنة مساعدات الي معبر كرم أبو سالم بينها 23 شاحنة وقود ليرتفع اجمالي الشاحنات التي عبرت الي قطاع غزة منذ بدء وقف أطلاق النار أكثر من 350 شاحنة تحمل مساعدات طبية وغذائية وخيام وبطاطين وحمامات مجهزة.

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته لمعبر رفح البري أن هناك تخطيطا مسبقا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة على مستوى القطاعات، لعدم حدوث ضغط على مصر.

وأشار المحافظ، خلال زيارته التفقدية إلى معبر رفح البري، إلى أن قيام المشروعات التنموية التي تم إنشاؤها وتطويرها مثل ميناء العريش البحري ومطار العريش الجوي ومحور الطرق ساعد كثيرا في استقبال حجم المساعدات التي قدمتها مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية إلى قطاع غزة.

أضاف المحافظ أنه فور إغلاق المعبر في مايو الماضي أنشأت المحافظة 7 مخازن لوجستية لتخزين المساعدات التي تصل إليها تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.