محمد شريف يدعم دكة بدلاء الخليج أمام النصر بالدوري السعودي

أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الخليج بقيادة محمد شريف، اليوم الثلاثاء، نظيره النصر على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في الخامسة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج أمام النصر، حيث يستمر في الجلوس بديلًا بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

يتواجد شريف على دكة الاحتياط في مباراة اليوم، بالرغم أنه سجل هدفًا في اللقاء الماضي أمام العروبة، بعد مشاركته في آخر ربع ساعة من المواجهة، ليقص شريط أهدافه مع الخليج هذا الموسم.

شارك محمد شريف في 5 مباريات حتى الآن مع الخليج في الدوري السعودي، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.

يحتل فريق الخليج المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 23 نقطة، بينما يأتي النصر في المرتبة الرابعة وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل الخليج ضد النصر

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: حمسل - تيسيران - خبراني - ريبوتشو

خط الوسط: حمزي - الهوساوي - فورتونيس

وفي الهجوم: أبو الشامات - عبد الله السالم - فابيو مارتينيز.