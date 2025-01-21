وزير التموين: يفتتح سوق اليوم الواحد في"بازار القاهرة" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد في "بازار القاهرة" بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة.

يهدف السوق إلى توفير السلع الغذائية، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة "أسواق اليوم الواحد" التي أطلقتها وزارة التموين لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الافتتاح أن الوزارة مستمرة في نشر هذه الأسواق بجميع المحافظات، مشيرًا إلى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.

ويعد بازار القاهرة أحد النماذج الناجحة لتوفير الخدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان توفر السلع بشكل دائم وأسعار مناسبة.