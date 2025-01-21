أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد طقس غدا الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغري 12 درجة .