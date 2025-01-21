رئيس الجامعة المصرية اليابانية: فتح باب التقديم أمام الطلاب الأفارقة للحصول منح الـ TICAD8

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم للطلاب من الدول الإفريقية للحصول على منح دراسية لدراسة الماجستير والدكتوراه، وذلك ضمن المبادرة المقدمة من TICAD8.

وأوضح خلال البيان الصادر اليوم، أن هذه المنح تشمل تغطية تكاليف الدراسة والمعيشة، إلى جانب تذاكر السفر والتأمين الطبي، مما يتيح للطلاب فرصة مميزة لمواصلة تعليمهم في بيئة أكاديمية متطورة.

وأشار إلى أن البرامج المتاحة تشمل درجات الماجستير والدكتوراه في كلية الهندسة بتخصصات متنوعة مثل هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، هندسة وإدارة الأنظمة الصناعية، الهندسة البيئية، وهندسة موارد الطاقة، بالإضافة إلى برامج أخرى، كما تشمل المنح برامج معهد العلوم الأساسية والتطبيقية مثل علوم النانو، التكنولوجيا الحيوية، بيئة الفضاء، والرياضيات التطبيقية والحسابية.

وأكد أن آخر موعد للتقديم لهذه المنح هو 8 فبراير المقبل، ويمكن للراغبين التقديم من خلال الرابط الرسمي للجامعة: https://www.ejust.edu.eg/int-admission.