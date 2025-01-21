موقف رونالدو.. تشكيل النصر لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره الخليج بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في الخامسة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الخليج، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو جابرييل.

شارك كريستيانو رونالدو في 14 مباراة مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 2 آخرين.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 29 نقطة، بينما يأتي الخليج في المرتبة السابعة وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل النصر ضد الخليج

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنجيلو جابرييل.