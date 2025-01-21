الأمن يضبط عصابة سرقة بالإكراه بالطريق الصحراوي الشرقي

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخرين لقيامهم بوضع أحجار على الطريق الصحراوي الشرقي واستيقافه حال قيادته سيارته وسرقته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (صاعق كهربائى – طبنجة صوت – فرد خرطوش – بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.