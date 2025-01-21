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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة سيدة بمياه ترعة في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثر عدد من أهالي مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها طافيه بمياه الترعة المارة داخل المدينة،"بحر شبين"، وجرى إيداع الجثمان مستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة، واستدعاء أهليتها ليتبين سقوطها بالمياه خلال سيرها على حافة الترعة نتيجة إصابتها بحالة إغماء.

 

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي،مأمور مركز شرطة نبروه ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه الترعة المارة بالمدينة"بحر شبين"أسفل الكوبري الصغير.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد صادق، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثمان.

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "هناء حسين عطيه عياد، 49 عاما"،جثه هامدة وتم إيداعها في ثلاجة مستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة.


بإجراء التحريات تبين أن السيدة كانت تعاني من مرض السكر وبعض المشكلات النفسية على إثرها تتلقى العلاج وحين سيرها على حافة الترعة سقطت مغشيا عليها وسقطت بمياه الترعة، ولفظت انفاسها الأخيرة بإسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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