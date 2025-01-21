جثة و29 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق «طنطا - قطور»

حصلت «البوابة نيوز»، على أسماء الضحية والمصابين فى حادث طريق «طنطا - قطور» الذي وقع ظهر اليوم ، حيث بلغت حصيلة الحادث جثة و29 مصاب.

وتسبب الحادث في مصرع ماهر عبدالستار رسلان 60 سنة "جثة"، والمصابون هم أسامة أمجد داوود 30 سنة إبشواى الملق بقطور، اشتباه نزيف داخلي بالمخ، جرح قطع بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وحسام حسن الويحي 12سنه" ابشواى ،اشتباه مابعد الارتجاج ،سحجات وكدمات متفرقة ، جمال محمد أحمد 33 سنة، قطور جرح قطعي بالجبهة ،سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، نورهان محمد حسن 20 سنة، جرح متهتك بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن ،سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشيماء رمزى هيلم 20سنة، جرح قطعى بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج ، عزيزة عبدالله بلح 44 سنة، كدمات وسحجات بالجسم ، أحمد أشرف داوود 24 سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى ، ومحمد السيد عبدالله 21سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج ، أسامة صادق رخا 37 سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، السيد مصطفى السمرى 68 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس، وسهير عبدالله حسن 45 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بالوجه، سماح مندور أبوعجيزة 18سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر ، نهلة مصطفى السيد 32 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج ، ناريمان أيمن محمد 21 سنة ،اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات ، روان يوسف الفرت، جرح قطعي بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وهدير حمزة محمد 21 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، ندى شمس محمد 19سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات ، عبدالله جودة عبدالله 18سنة، جرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات، وفتاة مجهولة الاسم 35 سنة تقريباً غيبوبة تامة، ليلى شعبان الشيخ 30سنة ،اشتباه نزيف بالمخ ، و فايزة شعبان الشيخ 20 سنة، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم ، محمود مصطفى إبراهيم 20سنة، اشتباه كسر بالركبة اليسرى ،محمد عبدالعزيز محمد 28سنة سحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

لمياء أمين فوزى 20سنة، اشتباه كسر بالزراع الأيسر وجرح قطعى بالوجه حوالي، يارا جمال عبدالمنعم 20سنة، جرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم،

أميرة هشام شمس 20سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وإجهاض، ندى ندرى الجخو 19سنة كسر مضاعف بالساق اليسرى،

فريال محمد ضبش 21 سنة جرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، عطية جمال داوود 19 سنة اشتباه نزيف بالمخ والصدر واشتباه كسر بالحوض.

كان طريق «طنطا_ قطور» بمحافظة الغربية، بالقرب من مول طنطا، قد شهد حادث اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 29 آخرين وتم نقلهم جميعاً الي مستشفي طنطا الجامعي.

وتلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام سيارتين ميكروباص علي طريق «طنطا_قطور» بالقرب من مول طنطا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخص وإصابة 29 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتوفير الرعاية الصحية.