المشدد 20 عاماً لسائق و 3 سنوات لنجله لاتجارهما في المخدرات والأسلحة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، سائق بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازته أسلحة نارية كما عاقبت نجله بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازة سلاح ناري وذخيرة بقرية نزلة بلال بمركز ديروط.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال.



تعود وقائع القضية رقم 30139 لسنة 2024 جنايات مركز ديروط إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسون مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، تفيد قيام " عبد الحفيظ . س . ع " 49 عاما، سائق ونجله " محمد " 23 عاما ، مقيمان قرية نزلة بلال بمركز ديروط بمزاولة نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة بصورتي الجملة ونصف الجملة، وكذا الأسلحة النارية والذخائر متخذين من دائرة مركزي ديروط و القوصية مسرحا لمزاولة نشاطهما و متخذين من شخصهما ومسكنهما وملحقاته مركز لبيع تلك الممنوعات.



و بتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبو عقرب والرائد أحمد مفتاح و النقيب فتحي طوسون مفتشوا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة استهدفت مكان تواجد المتهمان أمام منزلهما أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة المتهم الثاني، وتمكنت القوة من السيطرة عليهما بعد أن أغلقت الطريق أمامهما وتمكنت القوة من ضبط المتهم الثاني ممسكا بيده بندقية آلية وبها خزينة بداخلها 25 طلق ناري ومبلغ مالي 1300 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكنت القوة من ضبط المتهم الأول وبحوزته عثر بحوزته على جوال بلاستيكي بداخله 3 علب شفافة بداخلها مادة الشابو المخدر و كما عثر بداخل الجوال على 15 بندقية خرطوش ومبلغ مالي 3700 جنيها وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والبندقية الآلية التي ضبطت مع المتهم الثاني بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة البيع.