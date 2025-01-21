ads
الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثلاثي هجومي في تشكيل غزل المحلة ضد حرس الحدود بالدوري

غزل المحلة
غزل المحلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، نظيره حرس الحدود على ملعب استاد المحلة، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم عاطف حسين، وينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود عبده يحيى تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود، ويعاونه محمد حمدي زكي ومحمد علي بن حمودة.

تعاقد غزل المحلة مع 3 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هم: أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي حرس الحدود في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل غزل المحلة ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد ياسين - عمرو الجزار - كاستيلو

خط الوسط: أسامة النجار - بن شرقي - توريه - حميدو فتاو

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - محمد حمدي زكي.

غزل المحلة تشكيل غزل المحلة حرس الحدود تشكيل غزل المحلة ضد حرس الحدود الدوري الممتاز تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود شوقي غريب اخبار غزل المحلة اخبار نادي غزل المحلة