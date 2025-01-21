ثلاثي هجومي في تشكيل غزل المحلة ضد حرس الحدود بالدوري

أعلن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، نظيره حرس الحدود على ملعب استاد المحلة، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم عاطف حسين، وينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود عبده يحيى تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود، ويعاونه محمد حمدي زكي ومحمد علي بن حمودة.

تعاقد غزل المحلة مع 3 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هم: أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي حرس الحدود في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل غزل المحلة ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد ياسين - عمرو الجزار - كاستيلو

خط الوسط: أسامة النجار - بن شرقي - توريه - حميدو فتاو

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - محمد حمدي زكي.