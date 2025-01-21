بن غفير: إلغاء ترامب عقوبات على مستوطنين بالضفة تصحيح لظلم استمر سنوات

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعقوبات على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية، هو قرار تصحيح لظلم استمر سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أواخر أغسطس 2024 فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يتم تمويلهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لكبح عنف المستوطنين المتفاقم. وأثارت هذه الإجراءات آنذاك رد فعل حادا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال مكتبه إنه ينظر إليها "بأقصى درجات الجدية" وأن القضية كانت قيد "مناقشة محددة" مع واشنطن.