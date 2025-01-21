محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين وحي شرق

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين دون تهاون أو تقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وذلك بشن حملات مفاجئة ودورية لإزالة الإشغالات والتعديات بالمراكز والأحياء على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف تلك الحملات، مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحى شرق برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحى واصلت شن حملات لرفع اشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين و فروشات المحال التجارية والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بحي شرق مدينة أسيوط بإشراف محمد إسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس حي ومسؤولي قسم الإشغالات ومشاركة مسئولي المتابعة والإشغالات والنظافة والتراخيص والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من منطقة موقف نزلة عبد اللاه وشارع الهلالي وميدان أسماء الله الحسنى وشارع سور جامعة الأزهر وهو ما أسفر عن ضبط المشغولات التي تعوق حركة سير المارة بالطريق وإعادة الانضباط للشارع وتحرير محاضر حيال المخالفين وذلك لتحقيق السيولة المرورية أمام السيارات والمارة والتنبيه بعدم إعاقته الطريق وتيسير الحركة المرورية.

وأشار إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين.