تشكيل الجونة أمام البنك الأهلي في الدوري

أعلن علاء عبد العال عن تشكيل الجونة الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمعهم اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي

حراسة المرمى: محمود علاء.

خط الدفاع: أحمد رضا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط: رضا صلاح - عبدالجواد تعلب - أكييم.

خط الهجوم: سيف الدين شيكا - علي الزهدي - صامويل.

وكانت قد أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام لقاء الجونة والبنك الأهلي والمقررة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري.

طاقم تحكيم مباراة الجونة والبنك الأهلي

وتضمن طاقم التحكيم كلا من: نادر قمر الدولة (ساحة)، مصطفى حسين ووائل عاطف (مساعدين)، حسني سلطان (رابع) علاء صبري ومحمد عبد العزيز (تقنية الفيديو).