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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فى عيد ميلاد نبيلة عبيد.. قلائد جاذبة وتسريحة الشعر الأحمر أبرز إطلالاتها

الفنانة القديرة نبيلة
الفنانة القديرة نبيلة عبيد
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يوافق اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير، الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد الـ80، وتعد من أبرز فناني الجيل وهي من الشخصيات الارستقراطية  الاجتماعية المعاصرة التي عرفت ابدوارها البطولية وشجاعتها فى كل أدوارها الفنية.

حصلت الفنانة نبيلة علي لقب نجمة مصر الأولى، وقدمت أدوار مميزة للسينما المصرية أفلام ومسلسلات رائعة حققت شهرة كبيرة ، من بداية فيلم مافيش تفاهم 1961 إلى فيلم وسقطت في بحر العسل والراقصة والسياسي وحرامي الحب ورحلة داخل امرأة والراقصه والطبال ، والعديد من الأعمال الفنية، تميزت بإطلالتها الجاذبة بين لون الشعر الأحمر والإكسسوارات الجميلة اللامعة التى تظهر بها.

وظهرت نبيلة عبيد بإطلالة جميلة جاذبة في حفل جوائز جوي أوررد بالسعودية، ونسقت فيه فستانا شتويا دافئا مع إكسسوارات من القلادة والأقراط الكبيرة.

إكسسوارات جذابة

تألقت الفنانة نبيلة عبيد فى حفل افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بفستان موضة ، ولم ترتدي أي إكسسوارات قلادة ، ونسقت أشكال مختلفة من أقراط طويلة متجاذبة و ملائمة مع تسريحة الشعر الأحمر. 

إكسسوارات علي صورة قلب

نبيلة عبيد من الفنانات التى تهتم أكثر نحو الموضة والأناقة الجذابة و الإكسسوارات الكبيرة، واختارت فى إحدى إطلالتها قلادة وأقراط علي شكل قلب، وأساور سمكية لامعة .

إكسسوارات علي شكل مربعات

الفنانة نبيلة عبيد فى إحدى إطلالتها مرتدية قلادة من طبقتين من المربعات الكبيرة وباللون الذهبى مع إطلالة فستان باللون الأسود لتكون إطلالتها مميزة جذابة هادئة .

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