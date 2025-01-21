أبو ريدة يبحث سبل التعاون المستقبلي مع شركة "PUMA"

عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع انتاناس إكرمان مدير التسويق الرياضي للفرق بشركة بوما للملابس الرياضية الراعية للمنتخبات المصرية بمقر مركز المنتخبات الوطنية، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات ومحمد سمير زاهر مدير التسويق.



تناول الاجتماع سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الاتحاد المصرى والشركة العالمية ،بالإضافة إلى حصول ممثل الشركة على موافقة الاتحاد على التصميمات الجديدة لملابس المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول الذى يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 ، وتصفيات كأس العالم 2026.



كما تم الاتفاق على تحديد مواعيد تسليم ملابس المنتخبات خلال الفترات المقبلة.



ومن جانبه، أبدى مدير تسويق الفرق بالشركة الراعية سعادته البالغة بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصري، معرباً عن أمله في مزيد من التعاون فى المستقبل.