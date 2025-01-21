قبل ساعات من انطلاق "الفيتور".. 7% زيادة في الحجوزات إلى إسبانيا

تنطلق في العاصمة الإسبانية مدريد، فعاليات معرض الفيتور السياحي الدولي "fitur"، في الفترة من 22 وحتى 26 يناير الجاري، وعلى هامش المعرض الذي يستعد له قطاع السياحة الدولي، كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، عن دراسة أجراها بالتعاون مع Forward Keys الشريك الاستراتيجي المتخصص في بيانات وتحليلات السفر، عن أن حجوزات الرحلات الجوية الدولية إلى مدريد نمت بنسبة 7٪ في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال المجلس العالمي في بيان له اليوم، إن هذا الازدهار على مدريد كوجهة رئيسية يؤكد على انتعاش السياحة الوطنية، حيث تتألق وجهات مثل لانزاروت (+19%) وإشبيلية (+6%) وتينيريفي (+6%) بنمو مستدام، فيما تحافظ برشلونة وملقا ولاس بالماس وأليكانتي على تدفق ثابت للمسافرين الدوليين، مع مستويات وصول مماثلة لعام 2024.

ومن المتوقع، في الربع الأول من العام، أن تكون أسواق التصدير للسياحة إلى إسبانيا التي شهدت أكبر نمو مقارنة بالعام السابق هي أيرلندا (+26%)، واليونان (+20%)، والبرازيل (+19%)، وإسبانيا داخليا (+19%)، والولايات المتحدة الأمريكية (+12%) والنمسا (+10%)، مع الأخذ في الاعتبار فقط الأسواق التي تمثل أكثر من 1.5% من إجمالي الأوراق النقدية الصادرة.

وتابع المجلس: "إن توقعات السياحة الخارجية الإسبانية جديرة بالملاحظة أيضًا، ومن المتوقع نمو كبير في الرحلات الجوية إلى اليابان، بزيادة قدرها 60% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ومن الوجهات الأخرى التي تشهد ارتفاعًا في عدد السياح الإسبان تايلاند (+36%) والأرجنتين (+13%) وسويسرا (+12%).

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: "تعكس هذه النتائج ريادة إسبانيا في السياحة العالمية.. إن أحداثًا مثل معرض FITUR تعزز مكانتها كمعيار دولي، وتعزز التعاون والمبادرات التي لا تعزز الصناعة فحسب، بل أيضًا الاقتصادات والمجتمعات التي تعتمد عليها".

وعلق أوليفييه بونتي، مدير التقصي والتسويق في شركة Forward Keys قائلاً: "تمثل الزيادة في السياحة الدولية إلى إسبانيا فرصة للمهنيين في قطاع السياحة، ولكنها تؤكد الحاجة الماسة للنمو المستدام.. إن تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والحفاظ على الثقافة المحلية ونوعية حياة السكان أمر ضروري لضمان نجاح صناعة السياحة الإسبانية على المدى الطويل".

وفي عام 2024، شهد عدد المسافرين الدوليين الذين يصلون إلى إسبانيا جواً نمواً بنسبة 11%، مقارنة بعام 2023، وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالأسواق الرئيسية مثل بولندا (+36%) والولايات المتحدة (+23%) وإيطاليا (+18%)، حيث عززت نفسها باعتبارها المصادر الرئيسية للسياح إلى البلاد.

ووضعت هذه البيانات نفسها برشلونة ومدريد وملقة وبالما دي مايوركا باعتبارها الوجهات الأكثر تفضيلاً للمسافرين الدوليين، ومن ناحية أخرى، عزز المسافرون الإسبان إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة كوجهاتهم المفضلة في عام 2024.

ومن المثير للدهشة أن الوجهات الناشئة مثل المجر (+41%) والمغرب (+27%) وسويسرا (+24%) استحوذت على الاهتمام أيضًا، مما يعكس الاتجاهات الديناميكية في السياحة الخارجية.

ويصبح FITUR، باعتباره أحد المنتديات الدولية الرئيسية، المكان المثالي لتعزيز هذه الاتجاهات وتعزيز الفرص الجديدة للتعاون الذي يفيد الوجهات والاقتصادات والمجتمعات، وتتوقع هذه الديناميكية، المدعومة ببيانات مقنعة، أن يكون عام 2025 مليئًا بالإنجازات لقطاع السياحة الإسباني وتأثيره على المستوى العالمي.