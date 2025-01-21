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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشيكل عصابي نسائي لسرقة الحقائب في المطرية

المتهمين
المتهمين
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قررت النيابة المختصة، حبس 3 سيدات كونوا تشكيل عصابي نسائي وقيامهم بإرتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب النشل، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (3 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية ، تخصص نشاطهن الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب "النشل".

 وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.  

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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