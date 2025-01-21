حبس تشيكل عصابي نسائي لسرقة الحقائب في المطرية

قررت النيابة المختصة، حبس 3 سيدات كونوا تشكيل عصابي نسائي وقيامهم بإرتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب النشل، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (3 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية ، تخصص نشاطهن الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.