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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الجونة فى الدورى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز 
وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى :احمد صبحى 

خط الدفاع:  محمود الجزار، داو سيريل، يعقوبو، هشام صلاح 

خط الوسط :سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، احمد النادرى، محمد ابراهيم 

خط الهجوم :أسامة فيصل، ياو أنور 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:
عبد العزيز البلعوطى، احمد ربيع، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، امير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو

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