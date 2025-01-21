ننشر صورة الشهيد العقيد فتحى عبدالحفيظ سويلم بمديرية أمن الفيوم

حصل موقع “البوابة نيوز” على صورة الشهيد العقيد فتحى عبدالحفيظ سويلم من قوة مديرية أمن الفيوم الي استشهد اليوم على إثر طعنه بآلة حادة بمشاجرة قام بها أحد عملاء بنك بالفيوم مع الموظفين .

بتاريخ اليوم 21 الجارى تبلغ لمديرية أمن الفيوم أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الإدخارى قبل موعده، إنتابته على إثرها حالة هياج حيث إنتقلت قوة أمنية.

وتمكنت من السيطرة عليه بعد إصابته العقيد فتحى عبدالحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم ) بآلة حادة كانت بحوزته أسفرت عن إستشهاده .

وإذ يتقدم موقع “البوابة نيوز” بخالص العزاء لأسرة الشهيد .