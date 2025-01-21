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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين تخصصا في سرقة هواتف المواطنين بالشرابية

المتهمين
المتهمين
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 أمرت النيابة المختصة، حبس عاطلين تخصصا في سرقة هواتف المواطنين بمنطقة الشرابية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة  ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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