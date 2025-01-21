صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 11.2 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2,231 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 29,826.58 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 3,155.1 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى 8,480.45 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.11%، ليغلق عند مستوى 11,603.24 نقطة.

وارتفع مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 13,121.8نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.69% ليغلق عند 37,091.43 نقطة، كما صعد مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 6,701.26 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 4.6 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 6.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 2.5 مليار سهم، من 116,1 ألف صفقة منفذة.