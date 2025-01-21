إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى رحيل أم كلثوم

تنقل الإذاعة التونسية حفل الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة مرور 50 عامًا على كوكب الشرق أم كلثوم، والذي تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، في السابعة مساء الثاني من فبراير.

وكان الكاتب أحمد المسلماني قد زار مقر الإذاعة التونسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، والتقى المديرة العامة هندة بن علية الغريبي، وجري الاتفاق على دعم التبادل البرامجي بين الإذاعة التونسية وماسبيرو.

ويتضمن حفل كوكب الشرق تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عامًا على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، حيث يتم تكريم مخرجة المسلسل إنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل، كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل وهم نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، منال سلامة، أحمد عبد اللطيف، عبد آلعزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبد الحميد، محمد أبو داود، أحمد صيام، كمال أبو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، والمصور عماد وليم.

ويعد مسلسل أم كلثوم أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي، وقد حظي ولا يزال باهتمام واسع النطاق لدى عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.