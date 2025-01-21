4 شهداء و 35 مصاباً جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 4 شهداء ونحو 35 مصابًا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بالضفة الغربية.

وقال "نتنياهو"، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت اليوم عمرية عسكرية واسعة النطاق ومهمة للقضاء على الإرهاب في جنين، تحت إشراف مجلس الوزراء السياسي والأمني؛ وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية جنين انطلقت بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع الكابينت الجمعة.

وأوضحت، أن قرار الكابينت شن عملية في جنين جاء بعد أن أدخل الضفة ضمن أهداف الحرب.