6 شهداء و35 جريحا بهجوم للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هجماتها على مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين على الأقل وإصابة 35 آخرين، بحسب وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت الوزارة إن المصابين نقلوا إلى مستشفيات مدينة جنين بالضفة الغربية. وقال مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طبيبا من بين المصابين.

وصف المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل الهجوم بـ"الغارة الشاملة".

وأضاف أن "هناك العديد من القتلى والجرحى وبعضهم لم نتمكن من الوصول إليهم".

وشوهدت آليات عسكرية إسرائيلية وهي تدخل من حاجز الجلمة، وحاصرت لاحقا منزلا في مخيم جنين.

وكانت قد أطلقت إسرائيل على العملية في جنين اسم "الجدار الحديدي".

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (شين بيت) والشرطة الإسرائيلية شنوا الهجمات بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

حاصرت قوات الأمن الفلسطينية المخيم في ديسمبر في محاولة لقمع المسلحين الذين تعتبرهم السلطات "إرهابيين".